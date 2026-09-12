Journées Européennes du Patrimoine > Portes ouvertes au temple protestant de Granville Temple Protestant Granville

Informations pratiques

Granville

Journées Européennes du Patrimoine > Portes ouvertes au temple protestant de Granville

Temple Protestant 115 Avenue de la Libération Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Portes ouvertes pour découvrir

– le temple protestant de Granville ;

– une mini-exposition sur Les temples protestants de la Manche ;

– une grande exposition sur La Bible manuscrite , Bible copiée et illustrée à la main, lors de la pandémie de Covid-19, par plus de 400 copistes, de tous pays et de tous âges.

Parmi eux figurent le président du Sénat Gérard Larcher, le docteur Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix 2018, ou encore le footballeur Olivier Giroud.

Cette Bible est une œuvre unique, touchante et d’une grande diversité artistique. .

Temple Protestant 115 Avenue de la Libération Granville 50400 Manche Normandie +33 6 44 10 60 06 sabine.baudemont@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine > Portes ouvertes au temple protestant de Granville

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Portes ouvertes au temple protestant de Granville Granville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer