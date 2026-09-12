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Journées Européennes du Patrimoine > Portes ouvertes au temple protestant de Granville Temple Protestant Granville

samedi 19 septembre 2026 · Temple Protestant · Granville

Journées Européennes du Patrimoine > Portes ouvertes au temple protestant de Granville Temple Protestant Granville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Temple Protestant
Adresse
115 Avenue de la Libération
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Journées Européennes du Patrimoine > Portes ouvertes au temple protestant de Granville

Temple Protestant 115 Avenue de la Libération Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Portes ouvertes pour découvrir
– le temple protestant de Granville ;
– une mini-exposition sur Les temples protestants de la Manche ;
– une grande exposition sur La Bible manuscrite , Bible copiée et illustrée à la main, lors de la pandémie de Covid-19, par plus de 400 copistes, de tous pays et de tous âges.
Parmi eux figurent le président du Sénat Gérard Larcher, le docteur Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix 2018, ou encore le footballeur Olivier Giroud.
Cette Bible est une œuvre unique, touchante et d’une grande diversité artistique.   .

Temple Protestant 115 Avenue de la Libération Granville 50400 Manche Normandie +33 6 44 10 60 06  sabine.baudemont@orange.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Portes ouvertes au temple protestant de Granville

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Portes ouvertes au temple protestant de Granville Granville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer

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