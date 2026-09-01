Journées Européennes du Patrimoine > Portes ouvertes au temple protestant de Saint-Lô Saint-Lô
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Journées Européennes du Patrimoine > Portes ouvertes au temple protestant de Saint-Lô
6 Rue Fontaine Venise Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Portes ouvertes pour découvrir :
– le temple protestant de Saint-Lô, 10ème étape du « Parcours de la Reconstruction » de la ville de Saint-Lô.
– une exposition : « La laïcité : une histoire française, un regard protestant ».
La laïcité, inscrite dans la constitution de 1958, appartient au patrimoine national. Elle est le fruit de notre histoire, dans laquelle les protestants ont, à des moments clés, joué un rôle important. .
6 Rue Fontaine Venise Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 44 10 60 06 sabine.baudemont@orange.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine > Portes ouvertes au temple protestant de Saint-Lô
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Portes ouvertes au temple protestant de Saint-Lô Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Saint-Lô
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