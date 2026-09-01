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Journées européennes du patrimoine: Portes ouvertes aux Studios de Brive Brive-la-Gaillarde

samedi 19 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Portes ouvertes aux Studios de Brive Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
7 Rue Jean Cassan
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Portes ouvertes aux Studios de Brive

7 Rue Jean Cassan Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Au programme:
De 10h00 à 12h00 « Les ginette’s» (pop rock)
De 14h00 à 16h00 « Abraxas » (funk)
De 10h00 à 12h00 démonstration de danses orientales avec la compagnie Parfum d’Orient
De 14h00 à 16h00 démonstration participative et découverte de la danse urbaine avec Urban Symphony (hip-hop)   .

7 Rue Jean Cassan Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 47 02 

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English : Journées européennes du patrimoine: Portes ouvertes aux Studios de Brive

L’événement Journées européennes du patrimoine: Portes ouvertes aux Studios de Brive Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-04 par Brive Tourisme

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