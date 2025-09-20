Journées européennes du patrimoine Portes ouvertes de la maison du Département Saint-Céré

Journées européennes du patrimoine Portes ouvertes de la maison du Département

284 Avenue Robert Destic Saint-Céré Lot

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

– Exposition sur l’histoire de St-Laurent-les-Tours.

– Conférence avec Etienne Lallau sur le castrum de St-Laurent-les-Tours, en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire

– Découverte des missions et des métiers de la Maison du Département.

– Visite du magasin de la Bibliothèque Départemental et visite de l’architecture extérieure

Espace d’animation et jeux tout l’après-midi

284 Avenue Robert Destic Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 53 46 20

English :

– Exhibition on the history of St-Laurent-les-Tours.

– Conference with Etienne Lallau on the castrum of St-Laurent-les-Tours, in partnership with the Pays d’art et d’histoire

– Discover the missions and professions of the Maison du Département.

– Visit of the Bibliothèque Départemental store and tour of the exterior architecture

Activities and games all afternoon

German :

– Ausstellung über die Geschichte von St-Laurent-les-Tours.

– Vortrag mit Etienne Lallau über das Castrum von St-Laurent-les-Tours, in Partnerschaft mit dem Pays d’art et d’histoire

– Entdeckung der Aufgaben und Berufe des Maison du Département.

– Besuch des Magazins der Bibliothèque Départemental und Besichtigung der Außenarchitektur

Animationsbereich und Spiele den ganzen Nachmittag über

Italiano :

– Mostra sulla storia di St-Laurent-les-Tours.

– Conferenza di Etienne Lallau sul castrum di St-Laurent-les-Tours, in collaborazione con il Pays d’art et d’histoire

– Scoprire le missioni e le professioni della Maison du Département.

– Visita al negozio della Biblioteca dipartimentale e tour dell’architettura esterna

Attività e giochi per tutto il pomeriggio

Espanol :

– Exposición sobre la historia de St-Laurent-les-Tours.

– Conferencia de Etienne Lallau sobre el castrum de St-Laurent-les-Tours, en colaboración con el Pays d’art et d’histoire

– Descubrimiento de las misiones y profesiones de la Maison du Département.

– Visita a la tienda de la Biblioteca Departamental y recorrido por la arquitectura exterior

Actividades y juegos durante toda la tarde

