Journées européennes du patrimoine Portes ouvertes de la maison du Département Saint-Céré
Journées européennes du patrimoine Portes ouvertes de la maison du Département Saint-Céré samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine Portes ouvertes de la maison du Département
284 Avenue Robert Destic Saint-Céré Lot
Tarif :
Date :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
– Exposition sur l’histoire de St-Laurent-les-Tours.
– Conférence avec Etienne Lallau sur le castrum de St-Laurent-les-Tours, en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire
– Découverte des missions et des métiers de la Maison du Département.
– Visite du magasin de la Bibliothèque Départemental et visite de l’architecture extérieure
Espace d’animation et jeux tout l’après-midi
284 Avenue Robert Destic Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 53 46 20
English :
– Exhibition on the history of St-Laurent-les-Tours.
– Conference with Etienne Lallau on the castrum of St-Laurent-les-Tours, in partnership with the Pays d’art et d’histoire
– Discover the missions and professions of the Maison du Département.
– Visit of the Bibliothèque Départemental store and tour of the exterior architecture
Activities and games all afternoon
German :
– Ausstellung über die Geschichte von St-Laurent-les-Tours.
– Vortrag mit Etienne Lallau über das Castrum von St-Laurent-les-Tours, in Partnerschaft mit dem Pays d’art et d’histoire
– Entdeckung der Aufgaben und Berufe des Maison du Département.
– Besuch des Magazins der Bibliothèque Départemental und Besichtigung der Außenarchitektur
Animationsbereich und Spiele den ganzen Nachmittag über
Italiano :
– Mostra sulla storia di St-Laurent-les-Tours.
– Conferenza di Etienne Lallau sul castrum di St-Laurent-les-Tours, in collaborazione con il Pays d’art et d’histoire
– Scoprire le missioni e le professioni della Maison du Département.
– Visita al negozio della Biblioteca dipartimentale e tour dell’architettura esterna
Attività e giochi per tutto il pomeriggio
Espanol :
– Exposición sobre la historia de St-Laurent-les-Tours.
– Conferencia de Etienne Lallau sobre el castrum de St-Laurent-les-Tours, en colaboración con el Pays d’art et d’histoire
– Descubrimiento de las misiones y profesiones de la Maison du Département.
– Visita a la tienda de la Biblioteca Departamental y recorrido por la arquitectura exterior
Actividades y juegos durante toda la tarde
L’événement Journées européennes du patrimoine Portes ouvertes de la maison du Département Saint-Céré a été mis à jour le 2025-08-23 par Département du Lot