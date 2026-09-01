Informations pratiques

Brillevast

Journées Européennes du Patrimoine > Portes ouvertes de l’Aéroport de Cherbourg-Manche

7 Rue Jean Mermoz Brillevast Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Ancienne Base OTAN, l’aéroport de Cherbourg possède l’une des pistes les plus longue de Normandie ainsi qu’une tour de contrôle.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la société EDEIS en charge de l’exploitation du site, en partenariat avec l’Office de Tourisme du Cotentin, vous propose de le découvrir du haut de la tour avec une vue à 360°.

L’agent AFIS, en charge de la sécurité et la fluidité du Traffic aérien autour de Cherbourg vous parlera de son passionnant métier.

Inscrivez-vous pour une expérience captivante et pour découvrir les coulisses de l’aéroport !

Sur réservation uniquement. Durée de la visite : 15 minutes.

Départ de visites à 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30.

Carte d’identité obligatoire pour les personnes majeures.

Non accessible aux personnes à mobilité réduite (84 marches dans la tour de contrôle). .

7 Rue Jean Mermoz Brillevast 50330 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Portes ouvertes de l’Aéroport de Cherbourg-Manche

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Portes ouvertes de l’Aéroport de Cherbourg-Manche Brillevast a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Cotentin