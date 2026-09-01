Journées Européennes du Patrimoine : Portes ouvertes Église Saint Pierre de Lançin Église du village Portes-en-Valdaine

Informations pratiques

Portes-en-Valdaine

Journées Européennes du Patrimoine : Portes ouvertes Église Saint Pierre de Lançin

Église du village Chemin de la croix Portes-en-Valdaine Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des journées du patrimoine, l’église de Saint-Pierre de Lançon ouvre ses portes et vous propose de venir découvrir les expositions de deux peintres et d’un sculpteur !

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Église du village Chemin de la croix Portes-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 75 60 30

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English :

%C0 As part of Heritage Days, the Church of Saint-Pierre in Lan%E7on is opening its doors and invites you to come discover exhibitions by two painters and a sculptor!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Portes ouvertes Église Saint Pierre de Lançin Portes-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération