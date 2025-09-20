Journées européennes du Patrimoine Portes ouvertes gratuites au musée Mutzig

Journées européennes du Patrimoine Portes ouvertes gratuites au musée Mutzig samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine Portes ouvertes gratuites au musée

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le musée historique de la Ville vous ouvre gratuitement ses portes et vous présente l’exposition temporaire Bientôt la liberté nous reviendra , réalisée par le Centre Européen du Résistant Déporté.

25 novembre 1944 — Des soldats américains découvrent le premier camp de concentration sur le front ouest Natzweiler. À l’intérieur de l’enceinte barbelée, le silence est complet. Plus aucun déporté tous ont été évacués par les nazis.

Pour ces hommes à bout de forces, la libération n’est pas pour tout de suite. Pendant de longs et terribles mois, leur calvaire se poursuit au sein du camp de Natzweiler réimplanté de l’autre côté du Rhin.

L’exposition transfrontalière, conçue par une équipe franco-allemande, retrace l’histoire unique de cette double fin d’un camp de concentration. Elle donne la parole aux déportés, originaires de toute l’Europe, dans la plupart des cas rescapés des marches de la mort et du chaos.

Vous pourrez également (re)découvrir la collection d’armes blanches et d’armes à feu, dont le célèbre fusil Chassepot, ainsi que de nombreux objets allant de l’Antiquité au Moyen Âge, tels qu’un squelette de l’époque mérovingienne et un magnifique couvercle de sarcophage. .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 31 98 musee@villedemutzig.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du Patrimoine Portes ouvertes gratuites au musée Mutzig a été mis à jour le 2025-08-23 par Espace Rohan de Mutzig