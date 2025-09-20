Journées Européennes du Patrimoine Portes ouvertes Maison Ebner Kembs

Journées Européennes du Patrimoine Portes ouvertes Maison Ebner Kembs samedi 20 septembre 2025.

59 Rue du Maréchal Foch Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des 10 ans de la Maison du Patrimoine, venez découvrir la Maison Ebner de Kembs, nouveau lieu dédié à la vie quotidienne en Alsace et à la transmission de l’identité régionale. Située au cœur du village, cette maison typiquement alsacienne sera désormais un lieu de valorisation de la culture régionale, animé par les Amis du Patrimoine.

Vous y découvrirez notamment des panneaux explicatifs sur les tenues traditionnelles alsaciennes, leur histoire, leur symbolique et leur évolution à travers le temps. Une belle occasion de plonger dans l’univers riche et coloré de la culture alsacienne, au plus près des racines locales.

Animations autour de la cigogne avec la médiathèque, découvertes linguistiques et culturelles avec Saint-Louis Agglomération, jeux anciens en bois… et bien d’autres surprises seront à découvrir à la Maison du Patrimoine ! 0 .

59 Rue du Maréchal Foch Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 31 69 88 maisondupatrimoine@kembs.alsace

