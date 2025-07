JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Portet-sur-Garonne

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20

La Ville de Portet-sur-Garonne vous propose une journée placée sous le signe de la découverte, du partage et de la transmission.

Cette année, la Ville met à l’honneur un lieu emblématique l’église Saint-Martin, véritable témoin d’histoire. Venez découvrir, lors d’une visite guidée, son orgue, son carillon et les trésors qu’elle abrite. Que vous soyez passionné d’histoire, curieux d’architecture ou simplement en quête de découvertes en famille, cette journée est l’occasion rêvée de porter un regard nouveau sur les trésors de notre ville. .

English :

The town of Portet-sur-Garonne offers you a day of discovery, sharing and transmission.

German :

Die Stadt Portet-sur-Garonne lädt Sie zu einem Tag ein, der im Zeichen der Entdeckung, des Teilens und der Weitergabe steht.

Italiano :

La città di Portet-sur-Garonne vi offre una giornata di scoperta, condivisione e trasmissione.

Espanol :

La ciudad de Portet-sur-Garonne le propone una jornada de descubrimiento, intercambio y transmisión.

