Journées Européennes du Patrimoine | Pradelles Pradelles

Journées Européennes du Patrimoine | Pradelles Pradelles samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine | Pradelles

Le Bourg Pradelles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Venez découvrir les trésors de Pradelles avec au programme visite guidée du village et du Couvent, ouverture de la Chapelle Notre Dame et de celle du Couvent et ouverture de l’église paroissiale Saint-Pierre.

.

Le Bourg Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 82 65

English :

Come and discover the treasures of Pradelles with a guided tour of the village and the Convent, the opening of the Chapelle Notre Dame and the Chapelle du Couvent, and the opening of the parish church of Saint-Pierre.

German :

Entdecken Sie die Schätze von Pradelles. Auf dem Programm stehen eine Führung durch das Dorf und das Kloster, die Öffnung der Kapelle Notre Dame und der Kapelle des Klosters sowie die Öffnung der Pfarrkirche Saint-Pierre.

Italiano :

Venite a scoprire i tesori di Pradelles con una visita guidata del villaggio e del convento, l’apertura della Chapelle Notre Dame e della Chapelle du Couvent e l’apertura della chiesa parrocchiale di Saint-Pierre.

Espanol :

Venga a descubrir los tesoros de Pradelles con una visita guiada por el pueblo y el Convento, la apertura de la Chapelle Notre Dame y la Chapelle du Couvent y la apertura de la iglesia parroquial de Saint-Pierre.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Pradelles Pradelles a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire