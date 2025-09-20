JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE PRADES-LE-LEZ Prades-le-Lez

Pour cette édition 2025 qui a pour thème le patrimoine architectural , la viticulture et l’architecture viticole sont mises à l’honneur.

Construite en 1938 par l’architecte René Villeneuve, la cave Les petits vignerons de Prades-le-Lez est l’une des 175 caves coopératives du département de l’Hérault.

Les coopérateurs nous offrent cette année la possibilité de découvrir ce qui se passe derrière l’imposante façade que nous connaissons tous et d’en apprendre plus sur la fabrication du vin et la culture de la vigne.

Visite par petit groupe sur 2 sessions 10 h 30 et 11 h 15.

Inscription obligatoire (précisez choix de l’horaire, nom, prénom pour chaque particiapant) h.herraz@prades-le-lez.fr .

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 99 62 26 00 h.herraz@prades-le-lez.fr

English :

For this 2025 edition, whose theme is « architectural heritage », viticulture and winegrowing architecture are in the spotlight.

German :

In der Ausgabe 2025, die sich mit dem Thema « architektonisches Erbe » befasst, werden der Weinbau und die Weinarchitektur geehrt.

Italiano :

Per questa edizione 2025, il cui tema è il « patrimonio architettonico », la viticoltura e l’architettura vitivinicola vengono messe in primo piano.

Espanol :

En esta edición de 2025, cuyo tema es « el patrimonio arquitectónico », la viticultura y la arquitectura vitícola ocupan un lugar destacado.

