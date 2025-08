[Journées Européennes du Patrimoine] Présentation de la flottille du C.A.P.A.C. et embarquement sur les Vieux Gréements Dives-sur-Mer

[Journées Européennes du Patrimoine] Présentation de la flottille du C.A.P.A.C. et embarquement sur les Vieux Gréements

2025-09-20 14:00:00

2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Le Comité des Amis du Patrimoine et de l’Animation Côtière vous propose de découvrir les voiles traditionnelles et d’embarquer à bord de Vieux Gréements.

Gratuit, sans réservation. .

Port Guillaume Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66

[Journées Européennes du Patrimoine] Présentation de la flottille du C.A.P.A.C. et embarquement sur les Vieux Gréements

The Comité des Amis du Patrimoine et de l’Animation Côtière invites you to discover traditional sails and board Vieux Gréements.

Free, no reservation required.

[Journées Européennes du Patrimoine] Présentation de la flottille du C.A.P.A.C. et embarquement sur les Vieux Gréements

Das Comité des Amis du Patrimoine et de l’Animation Côtière (Komitee der Freunde des Kulturerbes und der Küstenanimation) lädt Sie ein, traditionelle Segel zu entdecken und an Bord von Vieux Gréements zu gehen.

Italiano :

Il Comité des Amis du Patrimoine et de l’Animation Côtière vi invita a scoprire le vele tradizionali e a salire a bordo di alcuni Vieux Gréements.

Espanol :

El Comité des Amis du Patrimoine et de l’Animation Côtière le invita a descubrir las velas tradicionales y a subir a bordo de algunos Vieux Gréements.

