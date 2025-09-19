Journées européennes du patrimoine Programme de Moret-Loing-et-Orvanne Moret-Loing-et-Orvanne

Journées européennes du patrimoine Programme de Moret-Loing-et-Orvanne Moret-Loing-et-Orvanne vendredi 19 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Programme de Moret-Loing-et-Orvanne

Moret-Loing-et-Orvanne Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-19

La ville vivra au rythme des découvertes patrimoniales demeures de célébrités, ateliers, visites guidées de sites exceptionnels, randonnées, théâtre en plein air, expositions, conférences, jardins, chantiers, venelles, caves, et bien plus encore !

.

Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 70 41 66 accueil.moret@moretloingetorvanne.fr

English :

The town will be alive with heritage discoveries: celebrity homes, workshops, guided tours of exceptional sites, hikes, open-air theater, exhibitions, lectures, gardens, building sites, alleyways, cellars, and much more!

German :

Die Stadt wird im Rhythmus der Entdeckungen des Kulturerbes leben: Wohnhäuser von Berühmtheiten, Workshops, Führungen zu außergewöhnlichen Orten, Wanderungen, Freilichttheater, Ausstellungen, Vorträge, Gärten, Baustellen, Gassen, Keller und vieles mehr!

Italiano :

La città sarà animata da scoperte sul patrimonio: case di celebrità, laboratori, visite guidate a siti eccezionali, passeggiate, teatro all’aperto, mostre, conferenze, giardini, cantieri, vicoli, cantine e molto altro ancora!

Espanol :

La ciudad se llenará de descubrimientos patrimoniales: casas de famosos, talleres, visitas guiadas a lugares excepcionales, paseos, teatro al aire libre, exposiciones, conferencias, jardines, obras, callejuelas, bodegas ¡y mucho más!

L’événement Journées européennes du patrimoine Programme de Moret-Loing-et-Orvanne Moret-Loing-et-Orvanne a été mis à jour le 2025-08-28 par Communauté de Communes Moret Seine et Loing