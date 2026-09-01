Journées européennes du patrimoine : projection au Magic Cinéma Magic Le Creusot

Informations pratiques

Le Creusot

Journées européennes du patrimoine : projection au Magic

Cinéma Magic 7 rue Hélène Boucher Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 5.7 – 5.7 – 5.7 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le cinéma Magic du Creusot vous invite à découvrir Les Derniers Tuiliers, un documentaire réalisé par Denis Victot.

Le film retrace le quotidien de la dernière tuilerie artisanale de France à cuire ses briques et ses tuiles au feu de bois, à Sanxay, et met en lumière un savoir-faire rare, profondément lié à l’histoire des métiers et du patrimoine.

La projection, programmée le vendredi 18 septembre à 20h30, sera suivie d’un échange en salle avec Karine Guery de la Villa Perrusson d’Écuisses, permettant de prolonger la découverte autour du patrimoine local et de sa transmission.

Une soirée proposée au Magic en partenariat avec l’Écomusée Creusot Montceau. .

Cinéma Magic 7 rue Hélène Boucher Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté magic.creusot@gmail.fr

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English : Journées européennes du patrimoine : projection au Magic

L’événement Journées européennes du patrimoine : projection au Magic Le Creusot a été mis à jour le 2026-09-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)