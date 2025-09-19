Journées européennes du Patrimoine | Projection dessiner pour résister Mar Maremoto Micro-Folie Falaise

Micro-Folie 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19 22:00:00

2025-09-19

La Micro-Folie de Falaise s’associe à L’avenir des pixels pour proposer une projection d’un épisode de la série documentaire Dessiner pour résister .

A l’issue de la projection une discussion sera animée par Timothy Duquesne, permaculteur de pixels de l’avenir des pixels.

Cette série dresse le portrait de caricaturistes du monde entier qui, par leurs dessins, luttent pour l’émancipation des femmes et dénoncent les oppressions dont elles sont victimes dans leur pays. Chaque épisode offre un aperçu de l’univers de l’une des artistes qui, malgré l’hostilité, la censure ou les menaces, s’engagent politiquement à travers leur art.

L’épisode diffusé: Mexique la dessinatrice Mar Maremoto

Mar Maremoto est une artiste queer et punk, à l’énergie débordante. Son travail est vif et chargé en émotions, ses dessins et fresques murales saisissantes. Elle explore avec courage les multiples répercussions du machisme, l’angoisse du fat-shaming ou la difficulté de ne pas se conformer aux normes sociétales.

Pour compléter le documentaire, une expérience en réalité virtuelle Draw for change We exist, We resist, sera proposée. Avec des prises de vues réelles et les dessins en animation de l’artiste Maremoto, nous suivons sa quête identitaire et son attrait pour l’art, en abordant des thèmes tels que le rapport au corps, le harcèlement sexuel et l’activisme contemporain. Une exposition autour de la série documentaire sera visible durant un mois à la micro-folie.

A l’issue de la projection une discussion sera animée par Timothy Duquesne, permaculteur de pixels de l’avenir des pixels et la médiatrice de la Micro-Folie. D’autres intervenants sont susceptibles de rejoindre le débat. .

Micro-Folie 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 46 microfolie@falaise.fr

English : Journées européennes du Patrimoine | Projection dessiner pour résister Mar Maremoto

La Micro-Folie de Falaise has teamed up with « L?avenir des pixels » to offer a screening of an episode in the documentary series « Dessiner pour résister ».

Following the screening, a discussion will be led by Timothy Duquesne, pixel permaculturist with L?avenir des pixels.

German : Journées européennes du Patrimoine | Projection dessiner pour résister Mar Maremoto

Die Micro-Folie in Falaise hat sich mit « L’avenir des pixels » zusammengetan, um eine Episode der Dokumentarserie « Dessiner pour résister » (Zeichnen, um zu widerstehen) vorzuführen.

Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussion statt, die von Timothy Duquesne, dem Pixelpermakulturisten von L’avenir des pixels, moderiert wird.

Italiano :

La Micro-Folie di Falaise unisce le forze con « L?avenir des pixels » per proiettare un episodio della serie di documentari « Dessiner pour résister ».

Dopo la proiezione, Timothy Duquesne, pixel permaculturist di L?avenir des pixels, condurrà una discussione.

Espanol :

La Micro-Folie de Falaise se une a « L’avenir des pixels » para proyectar un episodio de la serie documental « Dessiner pour résister ».

Tras la proyección, Timothy Duquesne, permacultor de píxeles de L’avenir des pixels, dirigirá un debate.

