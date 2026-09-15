Journées Européennes du Patrimoine – Projection du film « Au cœur d’une restauration » Cinéma Les Korrigans Guingamp
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Les Korrigans · Guingamp
Informations pratiques
Guingamp
Journées Européennes du Patrimoine – Projection du film « Au cœur d’une restauration »
Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le film, « Au cœur d’une restauration » nous entraîne dans les coulisses d’un chantier patrimonial exceptionnel : la rénovation de la cathédrale Saint-Véran de Cavaillon. De 2019 à 2025, Thierry et Lana Jourdan ont accompagné pas à pas les artisans, architectes investis dans cette aventure humaine et spirituelle. Plus qu’un simple suivi de travaux, le film révèle les savoir-faire ancestraux, la passion de ceux qui œuvrent pour transmettre la beauté. .
Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Projection du film « Au cœur d’une restauration » Guingamp a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol
À voir aussi à Guingamp (Côtes-d'Armor)
- Retrouvailles et jeux Pour les assistant.e.s maternel.le.s Salle de Castel Pic Guingamp 15 septembre 2026
- Exposition Tenues dérobées Médiathèque de Guingamp Guingamp 16 septembre 2026
- Visite guidée Guingamp, Petite Cité de Caractère® et grandes histoires Office de Tourisme Guingamp 18 septembre 2026
- Préviens les autres – Cirque, récit Jardin Public du Commandant Billot Guingamp 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées de la prison de Guingamp La Prison Guingamp 19 septembre 2026