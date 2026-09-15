Informations pratiques

Guingamp

Journées Européennes du Patrimoine – Projection du film « Au cœur d’une restauration »

Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le film, « Au cœur d’une restauration » nous entraîne dans les coulisses d’un chantier patrimonial exceptionnel : la rénovation de la cathédrale Saint-Véran de Cavaillon. De 2019 à 2025, Thierry et Lana Jourdan ont accompagné pas à pas les artisans, architectes investis dans cette aventure humaine et spirituelle. Plus qu’un simple suivi de travaux, le film révèle les savoir-faire ancestraux, la passion de ceux qui œuvrent pour transmettre la beauté. .

Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 07

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Projection du film « Au cœur d’une restauration » Guingamp a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol