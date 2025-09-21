Journées européennes du patrimoine: Projection du film documentaire DAHOMEY (Cinéma Rex) Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Projection du film documentaire DAHOMEY (Cinéma Rex) Brive-la-Gaillarde dimanche 21 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine: Projection du film documentaire DAHOMEY (Cinéma Rex)

3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Projection du film documentaire DAHOMEY de Mati Diop, suivie d’un échange autour de la restitution des oeuvres d’art spoliées des anciennes colonies animé par Romain Grosjean, Directeur du Cinéma Rex, Lucie Boyer et Thierry Pradel, Adjointe au Directeur et Directeur du Musée Michelet. .

3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69

English : Journées européennes du patrimoine: Projection du film documentaire DAHOMEY (Cinéma Rex)

German : Journées européennes du patrimoine: Projection du film documentaire DAHOMEY (Cinéma Rex)

Italiano :

Espanol : Journées européennes du patrimoine: Projection du film documentaire DAHOMEY (Cinéma Rex)

L’événement Journées européennes du patrimoine: Projection du film documentaire DAHOMEY (Cinéma Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-26 par Brive Tourisme