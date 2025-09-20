Journées européennes du patrimoine Projection du film Gestes en lumière Musée de Mirecourt Mirecourt

Musée de Mirecourt Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Musée de Mirecourt

Depuis 2023, la Compagnie l’aéronef est en résidence au Musée de Mirecourt et s’intéresse aux gestes. Au fil de la résidence, Anne Marion, chorégraphe et danseuse, a filmé, analysé, repris, détourné, amplifié, sublimé et mis en scène une multitude de gestes collectés auprès des habitants du territoire. Tous ces gestes constituent à la fois un album immatériel et un matériau artistique dont la compagnie s’inspire au fil de ses créations.

Découvrez Gestes en lumières, un film inédit qui immortalise une performance menée en février 2025 avec 16 danseurs amateurs, où chaque geste est sublimé par la lumière…

Tout publicTout public

Musée de Mirecourt Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

English :

European Heritage Days Screening of the film Gestes en lumière

Mirecourt Museum

Since 2023, Compagnie l’aéronef has been in residence at the Musée de Mirecourt, focusing on gestures. Over the course of her residency, choreographer and dancer Anne Marion has filmed, analyzed, reworked, diverted, amplified, sublimated and staged a multitude of gestures collected from local residents. All these gestures constitute both an intangible album and an artistic material from which the company draws inspiration in the course of its creations.

Discover Gestes en lumières, a never-before-seen film immortalizing a performance carried out in February 2025 with 16 amateur dancers, where each gesture is sublimated by light?

All audiences

German :

Europäische Tage des Kulturerbes Vorführung des Films Gestes en lumière

Museum von Mirecourt

Seit 2023 hat die Compagnie l’aéronef eine Residenz im Musée de Mirecourt und interessiert sich für Gesten. Im Laufe des Aufenthalts hat die Choreografin und Tänzerin Anne Marion eine Vielzahl von Gesten, die sie bei den Bewohnern der Region gesammelt hat, gefilmt, analysiert, übernommen, verfremdet, verstärkt, sublimiert und in Szene gesetzt. Alle diese Gesten bilden gleichzeitig ein immaterielles Album und ein künstlerisches Material, von dem sich die Kompanie im Laufe ihrer Kreationen inspirieren lässt.

Entdecken Sie Gesten in Lichtern, einen unveröffentlichten Film, der eine Performance im Februar 2025 mit 16 Amateurtänzern festhält, bei der jede Geste durch das Licht sublimiert wird

Alle Zuschauer

Italiano :

Giornate europee del patrimonio Proiezione del film Gestes en lumière

Museo di Mirecourt

Dal 2023, la Compagnie l’aéronef è in residenza al Musée de Mirecourt e si concentra sui gesti. Nel corso della residenza, la coreografa e danzatrice Anne Marion ha filmato, analizzato, rielaborato, deviato, amplificato, sublimato e messo in scena una moltitudine di gesti raccolti dagli abitanti della zona. Tutti questi gesti costituiscono sia un album immateriale che un materiale artistico da cui la compagnia trae ispirazione nel corso delle sue creazioni.

Scoprite Gestes en lumières, un film inedito che immortala una performance realizzata nel febbraio 2025 con 16 danzatori dilettanti, in cui ogni gesto è sublimato dalla luce?

Tutti gli spettatori

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio Proyección de la película Gestes en lumière

Museo de Mirecourt

Desde 2023, la Compagnie l’aéronef reside en el Museo de Mirecourt para dedicarse a los gestos. A lo largo de su residencia, la coreógrafa y bailarina Anne Marion ha filmado, analizado, reelaborado, desviado, amplificado, sublimado y puesto en escena una multitud de gestos recogidos entre los habitantes de la zona. Todos estos gestos constituyen a la vez un álbum inmaterial y un material artístico en el que la compañía se inspira en el transcurso de sus creaciones.

Descubra Gestes en lumières, una película inédita que inmortaliza un espectáculo realizado en febrero de 2025 con 16 bailarines aficionados, donde cada gesto es sublimado por la luz..

Todos los públicos

