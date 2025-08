[Journées Européennes du Patrimoine] Projection en plein air sur l’histoire de l’Hostellerie Guillaume le Conquérant Village d’art Guillaume le Conquérant Dives-sur-Mer

[Journées Européennes du Patrimoine] Projection en plein air sur l’histoire de l’Hostellerie Guillaume le Conquérant

Village d’art Guillaume le Conquérant 2 rue d’Hastings Dives-sur-Mer Calvados

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Qui n’a jamais rêvé de faire une remontée dans le temps ? Le centre de Ressources photographiques Henri Magron organise une projection en plein air pour vous faire découvrir l’histoire qui se rattache à l’Hostellerie Guillaume le Conquérant du 16e siècle à nos jours.

Village d’art Guillaume le Conquérant 2 rue d’Hastings Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie centre.henri.magron@orange.fr

English : [Journées Européennes du Patrimoine] Projection en plein air sur l’histoire de l’Hostellerie Guillaume le Conquérant

Who hasn’t dreamed of stepping back in time? The Henri Magron Photographic Resource Center is organizing an open-air projection to help you discover the history of the Hostellerie Guillaume le Conquérant from the 16th century to the present day.

German : [Journées Européennes du Patrimoine] Projection en plein air sur l’histoire de l’Hostellerie Guillaume le Conquérant

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, eine Zeitreise in die Vergangenheit zu machen? Das Centre de Ressources Photographiques Henri Magron organisiert eine Freiluftvorführung, bei der Sie die Geschichte, die sich mit der Hostellerie Guillaume le Conquérant vom 16. Jahrhundert bis heute verbindet, entdecken können.

Italiano :

Chi non ha mai sognato di fare un salto nel passato? Il Centro Risorse Fotografiche Henri Magron organizza una proiezione all’aperto per farvi scoprire la storia legata all’Hostellerie Guillaume le Conquérant dal XVI secolo a oggi.

Espanol :

¿Quién no ha soñado alguna vez con retroceder en el tiempo? El Centro de Recursos Fotográficos Henri Magron organiza una proyección al aire libre para descubrir la historia de la Hostellerie Guillaume le Conquérant desde el siglo XVI hasta nuestros días.

