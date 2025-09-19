Journées européennes du patrimoine: projection musicale Eglise Notre Dame au Cierge Épinal
Journées européennes du patrimoine: projection musicale Eglise Notre Dame au Cierge Épinal vendredi 19 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine: projection musicale
Eglise Notre Dame au Cierge Avenue Maréchal de LAtrre de Tassigny Épinal Vosges
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 20:30:00
fin : 2025-09-19 21:30:00
Projection musicale autour de la reconstruction d’un quartier d’après-guerre.
Assistez à une projection retraçant la reconstruction d’un quartier détruit après la Seconde Guerre mondiale, repensé par l’architecte Jean Crouzillard. Le film sera accompagné de photographies d’époque et d’une création musicale originale interprétée en direct par Henry Grillot, petit-fils de l’architecte.
Accès aux personnes à mobilité réduite.Tout public
Eglise Notre Dame au Cierge Avenue Maréchal de LAtrre de Tassigny Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 12 05
English :
Musical projection about the reconstruction of a post-war neighborhood.
Attend a screening retracing the reconstruction of a neighborhood destroyed after the Second World War, redesigned by architect Jean Crouzillard. The film will be accompanied by period photographs and original music performed live by Henry Grillot, the architect?s grandson.
Access for people with reduced mobility.
German :
Musikalische Projektion rund um den Wiederaufbau eines Nachkriegsviertels.
Erleben Sie eine Filmvorführung über den Wiederaufbau eines zerstörten Stadtviertels nach dem Zweiten Weltkrieg, das von dem Architekten Jean Crouzillard neu gestaltet wurde. Der Film wird von zeitgenössischen Fotografien und einer originellen musikalischen Kreation begleitet, die von Henry Grillot, dem Enkel des Architekten, live interpretiert wird.
Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Italiano :
Proiezione musicale sulla ricostruzione di un quartiere del dopoguerra.
Assistete a una proiezione che ripercorre la ricostruzione di un quartiere distrutto dopo la Seconda guerra mondiale, riprogettato dall’architetto Jean Crouzillard. Il film sarà accompagnato da fotografie d’epoca e da musiche originali eseguite dal vivo da Henry Grillot, nipote dell’architetto.
Accesso per persone a mobilità ridotta.
Espanol :
Proyección musical sobre la reconstrucción de un barrio de posguerra.
Asista a una proyección sobre la reconstrucción de un barrio destruido tras la Segunda Guerra Mundial, rediseñado por el arquitecto Jean Crouzillard. La película irá acompañada de fotografías de época y de música original interpretada en directo por Henry Grillot, nieto del arquitecto.
Acceso para personas con movilidad reducida.
