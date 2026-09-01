Journées Européennes du Patrimoine – Projet lycéen à Jean-Dautet Lycée Jean-Dautet La Rochelle
samedi 19 septembre 2026 · Lycée Jean-Dautet · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Journées Européennes du Patrimoine – Projet lycéen à Jean-Dautet
Lycée Jean-Dautet 31 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Projet lycéen à Jean-Dautet, lieu où les mémoires rochelaises s’entremêlent depuis plusieurs siècles.
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Lycée Jean-Dautet 31 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 05 70
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English :
Jean-Dautet High School Project, a place where the history of La Rochelle has been intertwined for several centuries.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Projet lycéen à Jean-Dautet La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-10 par Nous La Rochelle
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