Journées Européennes du Patrimoine – Projet lycéen à Jean-Dautet Lycée Jean-Dautet La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Journées Européennes du Patrimoine – Projet lycéen à Jean-Dautet

Lycée Jean-Dautet 31 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Projet lycéen à Jean-Dautet, lieu où les mémoires rochelaises s’entremêlent depuis plusieurs siècles.

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Lycée Jean-Dautet 31 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 05 70

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English :

Jean-Dautet High School Project, a place where the history of La Rochelle has been intertwined for several centuries.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Projet lycéen à Jean-Dautet La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-10 par Nous La Rochelle