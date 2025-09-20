Journées Européennes du Patrimoine Promenade commentée de Mauves-sur-Husine Mauves-sur-Huisne
Pont Catinat Mauves-sur-Huisne Orne
Tarif : – –
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Mauves notre village, vous propose une promenade historique commentée.
Parcours
1- Les moulin de Mauves
2- Le pont Catinat (point de départ)
3 L’ancienne école de filles 114, rue Catinat
4- Emplacement de l’ancienne église Saint-Jean 89, rue Catinat
5- Le grenier à sel 76, rue Catinat
6- La place de l’ancienne Halle aux grains (ancienne place du marché)
7- La maison du Docteur Goevrot, médecin du roi impasse située entre le 43 et 45 rue Catinat
8- La Mairie et la plaque de commémoration des justes 44, rue Catinat
9- L’église Saint-Pierre
10 Le monument aux morts
11- Arcisse
12- L’ancienne gare
13- La maladrerie de Saint-Gilles
14- L’ancienne école des garçons 2, chemin de l’Abreuvoir
15- Le château disparu de Mauves
16- Le lavoir
17- L’ancienne tannerie devenue les « Jardins Secrets » (point d’arrivée)
Durée 1h30-2h .
Pont Catinat Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
