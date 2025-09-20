Journées Européennes du Patrimoine Promenade commentée de Mauves-sur-Husine Mauves-sur-Huisne

Pont Catinat Mauves-sur-Huisne Orne

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Mauves notre village, vous propose une promenade historique commentée.

Parcours

1- Les moulin de Mauves

2- Le pont Catinat (point de départ)

3 L’ancienne école de filles 114, rue Catinat

4- Emplacement de l’ancienne église Saint-Jean 89, rue Catinat

5- Le grenier à sel 76, rue Catinat

6- La place de l’ancienne Halle aux grains (ancienne place du marché)

7- La maison du Docteur Goevrot, médecin du roi impasse située entre le 43 et 45 rue Catinat

8- La Mairie et la plaque de commémoration des justes 44, rue Catinat

9- L’église Saint-Pierre

10 Le monument aux morts

11- Arcisse

12- L’ancienne gare

13- La maladrerie de Saint-Gilles

14- L’ancienne école des garçons 2, chemin de l’Abreuvoir

15- Le château disparu de Mauves

16- Le lavoir

17- L’ancienne tannerie devenue les « Jardins Secrets » (point d’arrivée)

Durée 1h30-2h .

Pont Catinat Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

