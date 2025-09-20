Journées européennes du patrimoine Promenade dans la baie Chaloupe Alba Saint-Jean-de-Luz
Journées européennes du patrimoine Promenade dans la baie Chaloupe Alba Saint-Jean-de-Luz samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine Promenade dans la baie Chaloupe Alba
Port Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Alba est une reproduction des chaloupes à vapeur présentes au Pays basque au début du XXe siècle. .
Port Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com
English : Journées européennes du patrimoine Promenade dans la baie Chaloupe Alba
German : Journées européennes du patrimoine Promenade dans la baie Chaloupe Alba
Italiano :
Espanol : Journées européennes du patrimoine Promenade dans la baie Chaloupe Alba
L’événement Journées européennes du patrimoine Promenade dans la baie Chaloupe Alba Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Pays Basque