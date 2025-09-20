Journées Européennes du Patrimoine Promenade découverte du parc et du château du Tertre Route de Chérancé Mée

Route de Chérancé Château du Tertre Mée Mayenne

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Château du Tertre à Mée.

Une visite au château du Tertre vous permettra de vous promener dans les 9 hectares du parc et de faire le tour du château ainsi que du porche à l’architecture très spécifique et qui va faire l’objet de travaux de restauration labellisés par la fondation du patrimoine

En fonction de la météo quelques pièces peuvent être ouvertes à la visite.

Animation à partir de 15h Démonstration de fabrication de quenouilles d’argile.

Participation libre. .

English :

During the European Heritage Days, discover the Château du Tertre in Mée.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes das Château du Tertre in Mée.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite il Château du Tertre a Mée.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra el Château du Tertre en Mée.

