Informations pratiques

Marlenheim

Journées européennes du patrimoine : promenade inter-religieuse

1 Place du Maréchal Leclerc Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, une « Promenade inter-religieuse » sera organisée par le groupe DAVID de la paroisse protestante le samedi 19 septembre, départ à 16 h devant l’Hôtel de Ville. La promenade fera la part belle aux différents lieux porteurs de nos identités : pavé de la mémoire, église et chapelles catholiques, chapelle protestante. À l’issue de la promenade, possibilité de manger une tarte flambée ensemble au bistrot champêtre (sur inscription au 06 61 13 58 31). 0 .

1 Place du Maréchal Leclerc Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 57 mairie@marlenheim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées européennes du patrimoine : promenade inter-religieuse Marlenheim a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble