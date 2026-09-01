Journées européennes du patrimoine : promenade inter-religieuse Marlenheim
samedi 19 septembre 2026 · Marlenheim
Informations pratiques
Marlenheim
Journées européennes du patrimoine : promenade inter-religieuse
1 Place du Maréchal Leclerc Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, une « Promenade inter-religieuse » sera organisée par le groupe DAVID de la paroisse protestante le samedi 19 septembre, départ à 16 h devant l’Hôtel de Ville. La promenade fera la part belle aux différents lieux porteurs de nos identités : pavé de la mémoire, église et chapelles catholiques, chapelle protestante. À l’issue de la promenade, possibilité de manger une tarte flambée ensemble au bistrot champêtre (sur inscription au 06 61 13 58 31). 0 .
1 Place du Maréchal Leclerc Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 57 mairie@marlenheim.fr
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine : promenade inter-religieuse Marlenheim a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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