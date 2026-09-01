Journées européennes du patrimoine Promenades en rade chaloupe Brokoa Association Itsas Begia Saint-Jean-de-Luz
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Journées européennes du patrimoine Promenades en rade chaloupe Brokoa Association Itsas Begia
Port Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Sortez en mer à bord de Brokoa, réplique d’une ancienne chaloupe du XIXe siècle reconstruite à l’identique.
Sur inscription au chapiteau de l’association. .
Port Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40 ciap.recollets@baiesaintjeandeluzciboure.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine Promenades en rade chaloupe Brokoa Association Itsas Begia
L’événement Journées européennes du patrimoine Promenades en rade chaloupe Brokoa Association Itsas Begia Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)
- Concert du chœur d’hommes Bihotzez Saint-Jean-de-Luz 14 septembre 2026
- Concert du chœur d’hommes Bihotzez Saint-Jean-de-Luz 14 septembre 2026
- Marché Les Halles Saint-Jean-de-Luz 15 septembre 2026
- Visite guidée gourmande des Halles de Saint-Jean-de-Luz Office de tourisme Saint-Jean-de-Luz 16 septembre 2026
- Visite Pays d’art et d’histoire Coeur de ville Office de tourisme Saint-Jean-de-Luz 17 septembre 2026