Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Promenades en rade les bateaux en bois Association Egurrezkoa

Port Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Naviguez à bord des bateaux traditionnels en bois restaurés par les adhérents de l’association.

Sur inscription au chapiteau de l’association. .

Port Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40 ciap.recollets@baiesaintjeandeluzciboure.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Promenades en rade les bateaux en bois Association Egurrezkoa

L’événement Journées européennes du patrimoine Promenades en rade les bateaux en bois Association Egurrezkoa Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque