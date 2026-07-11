journées européennes du patrimoine, Prytanée National Militaire, La Flèche

Informations pratiques

journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Prytanée National Militaire Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le weekend des journées européennes du patrimoine 2026 sera l’occasion d’ouvrir exceptionnellement les portes du Prytanée national militaire, classé monument historique et d’y pénétrer par le portail d’honneur (PI) achevé en 1655. Durant cette visite libre, le visiteur pourra admirer la géométrie des cours et des édifices qui compose ce lycée (PI), le soin apporté aux jardins à la française avec ses différentes fontaines en eau dans cet écrin de verdure en plein centre-ville. À l’intérieur des bâtiments, la salle d’honneur qui retrace une partie de l’histoire du Prytanée sera ouverte de manière exceptionnelle tout comme la salle des généraux, le Péristyle, les espaces Guillaumat, Taupenot et muséal riches de collections diverses et variées. Le musée du souvenir ainsi que la bibliothèque qui abritent de très nombreux ouvrages et qui surplombe la cour d’honneur seront également ouvert au public. Parmi les trésors qu’elle recèle, la bibliothèque contient des incunables, dont le plus rare est l’édition illustrée des Comédies commentées de Térence, imprimé en 1496, La Cité de Dieu de saint Augustin, imprimé en 1470 et qui est son ouvrage le plus ancien, ainsi qu’un Homère et un Virgile du XVIe siècle, l’édition française du Nouveau miroir des voyages marins (1600) et le premier manuel d’architecture militaire intitulé Le premier inventaire des termes et pièces de la fortification (unicum en France) du XVIIe siècle rédigé par le père Bourdin, une bible polyglotte de 1645, et une édition ancienne du Discours de la méthode de René Descartes, l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Denis Diderot et Jean le Rond D’Alembert ou encore les volumes de la monumentale Description de l’Égypte. De forme voûtée, tel un long vaisseau, sa décoration intérieure présente deux fresques des deux muses Calliope et Uranie (PI), allégories des Lettres et des Sciences enseignées. Enfin, la visite pourra s’achever par l’église Saint-Louis (PI) construite entre 1607 et 1621 et qui a conservé jusqu’en 1793 les cénotaphes royaux contenant les cœurs d’Henri IV et de Marie de Médicis avant que ces derniers ne soient brûlés puis recueillies par un Fléchois et placées depuis 1814 dans une niche du bras nord du transept.

Une exposition de photographies et de cartes postales sera également proposée.

Prytanée National Militaire 22 rue du collège 72200 La Flèche La Flèche 72200 Sainte-Colombe Sarthe Pays de la Loire +33 (0)2 43 48 59 27

Le weekend des journées européennes du patrimoine 2025 sera l’occasion d’ouvrir exceptionnellement les portes du Prytanée national militaire, classé monument historique et d’y pénétrer par le portail…

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