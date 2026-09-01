Journées européennes du patrimoine – Quand les objets racontent la mer Socoa Ciboure
samedi 19 septembre 2026 · Socoa · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Journées européennes du patrimoine – Quand les objets racontent la mer
Socoa Chemin des blocs Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les bénévoles de l’association Itsas Begia vous ouvrent les portes de leur chai pour vous faire découvrir une exceptionnelle collection de plus de 1500 objets liés à la mer, réunis au fil des années grâce à leurs recherches et à leurs collectes. .
Socoa Chemin des blocs Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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English : Journées européennes du patrimoine – Quand les objets racontent la mer
L’événement Journées européennes du patrimoine – Quand les objets racontent la mer Ciboure a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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