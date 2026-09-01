Journées européennes du patrimoine – Quand les objets racontent la mer Socoa Ciboure

Informations pratiques

Ciboure

Journées européennes du patrimoine – Quand les objets racontent la mer

Socoa Chemin des blocs Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les bénévoles de l’association Itsas Begia vous ouvrent les portes de leur chai pour vous faire découvrir une exceptionnelle collection de plus de 1500 objets liés à la mer, réunis au fil des années grâce à leurs recherches et à leurs collectes. .

Socoa Chemin des blocs Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Journées européennes du patrimoine – Quand les objets racontent la mer

L’événement Journées européennes du patrimoine – Quand les objets racontent la mer Ciboure a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque