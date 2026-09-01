Journées Européennes du Patrimoine : Quand les pierres nous parlent D776 Monteneuf

Informations pratiques

Monteneuf

Journées Européennes du Patrimoine : Quand les pierres nous parlent

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

16 h

Quand les pierres nous parlent [1h] / jauge 30

Visite guidée du site des menhirs .

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Quand les pierres nous parlent Monteneuf a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande