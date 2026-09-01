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Journées Européennes du Patrimoine : Quand les pierres nous parlent D776 Monteneuf

dimanche 20 septembre 2026 · D776 · Monteneuf

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
D776
Adresse
Accueil des menhirs et landes
Ville
56380 Monteneuf
Département
Morbihan
Tarif

Monteneuf

Journées Européennes du Patrimoine : Quand les pierres nous parlent

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

16 h
Quand les pierres nous parlent [1h] / jauge 30

Visite guidée du site des menhirs   .

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Quand les pierres nous parlent Monteneuf a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande

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