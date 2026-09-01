Journées Européennes du Patrimoine : Quand les pierres nous parlent D776 Monteneuf
dimanche 20 septembre 2026 · D776 · Monteneuf
Informations pratiques
Monteneuf
Journées Européennes du Patrimoine : Quand les pierres nous parlent
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
16 h
Quand les pierres nous parlent [1h] / jauge 30
Visite guidée du site des menhirs .
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Quand les pierres nous parlent Monteneuf a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande
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