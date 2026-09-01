Journées européennes du Patrimoine | Quartier de Guibray (Falaise) Falaise
dimanche 20 septembre 2026 · Falaise
Informations pratiques
Falaise
Journées européennes du Patrimoine | Quartier de Guibray (Falaise)
Place Reine Mathilde Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Falaise Patrimoine vous invite à une visite guidée de l’exposition « Guibray, à l’ombre de la foire. »
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Falaise Patrimoine vous invite à une visite guidée de l’exposition « Guibray, à l’ombre de la foire. » .
Place Reine Mathilde Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43
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English : Journées européennes du Patrimoine | Quartier de Guibray (Falaise)
To mark European Heritage Days, the Falaise Patrimoine association invites you to a guided tour of the exhibition “Guibray, in the shadow of the fair”.
L’événement Journées européennes du Patrimoine | Quartier de Guibray (Falaise) Falaise a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Falaise – Suisse Normande
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