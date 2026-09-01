UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Falaise

Journées européennes du Patrimoine | Quartier de Guibray (Falaise) Falaise

dimanche 20 septembre 2026 · Falaise

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Place Reine Mathilde
Ville
14700 Falaise
Département
Calvados
Tarif

Falaise

Journées européennes du Patrimoine | Quartier de Guibray (Falaise)

Place Reine Mathilde Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Falaise Patrimoine vous invite à une visite guidée de l’exposition « Guibray, à l’ombre de la foire. »
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Falaise Patrimoine vous invite à une visite guidée de l’exposition « Guibray, à l’ombre de la foire. »   .

Place Reine Mathilde Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du Patrimoine | Quartier de Guibray (Falaise)

To mark European Heritage Days, the Falaise Patrimoine association invites you to a guided tour of the exhibition “Guibray, in the shadow of the fair”.

L’événement Journées européennes du Patrimoine | Quartier de Guibray (Falaise) Falaise a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Falaise – Suisse Normande

À voir aussi à Falaise (Calvados)