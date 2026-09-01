Informations pratiques

Falaise

Journées européennes du Patrimoine | Quartier de Guibray (Falaise)

Place Reine Mathilde Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Falaise Patrimoine vous invite à une visite guidée de l’exposition « Guibray, à l’ombre de la foire. »

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Falaise Patrimoine vous invite à une visite guidée de l’exposition « Guibray, à l’ombre de la foire. » .

Place Reine Mathilde Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43

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English : Journées européennes du Patrimoine | Quartier de Guibray (Falaise)

To mark European Heritage Days, the Falaise Patrimoine association invites you to a guided tour of the exhibition “Guibray, in the shadow of the fair”.

L’événement Journées européennes du Patrimoine | Quartier de Guibray (Falaise) Falaise a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Falaise – Suisse Normande