Journées européennes du patrimoine quartier des Gautherets Salle Mandela Saint-Vallier

Salle Mandela 79 rue Colbert Saint-Vallier Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Exposition sur l’histoire du quartier des Gautherets.

De 16h à 17h, démonstration de danses folkloriques par Polonia. .

Salle Mandela 79 rue Colbert Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

