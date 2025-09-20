Journées européennes du patrimoine quartier des Gautherets Salle Mandela Saint-Vallier
Journées européennes du patrimoine quartier des Gautherets Salle Mandela Saint-Vallier samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine quartier des Gautherets
Salle Mandela 79 rue Colbert Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Exposition sur l’histoire du quartier des Gautherets.
De 16h à 17h, démonstration de danses folkloriques par Polonia. .
Salle Mandela 79 rue Colbert Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr
