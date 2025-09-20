Journées européennes du patrimoine Questembert Communauté Questembert
Questembert Morbihan
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Les acteurs culturels de Questembert Communauté ainsi que certains partenaires touristiques de l’Office de Tourisme vous font partager leur amour du patrimoine, de l’art et des savoir-faire en vous proposant un programme varié de visites et d’animations, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Vous pourrez notamment visiter chapelles, églises, château, moulin et bien plus encore.
Profitez aussi de belles expositions, concerts, rallye-découverte, visites libres ou guidées…
Les Journées Européennes du Patrimoine, sont l’occasion pour petits et grands de découvrir ou redécouvrir notre patrimoine local. .
Questembert 56230 Morbihan Bretagne
