Journées européennes du patrimoine Questembert Communauté Questembert samedi 20 septembre 2025.

Questembert Morbihan

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Les acteurs culturels de Questembert Communauté ainsi que certains partenaires touristiques de l’Office de Tourisme vous font partager leur amour du patrimoine, de l’art et des savoir-faire en vous proposant un programme varié de visites et d’animations, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Vous pourrez notamment visiter chapelles, églises, château, moulin et bien plus encore.

Profitez aussi de belles expositions, concerts, rallye-découverte, visites libres ou guidées…

Les Journées Européennes du Patrimoine, sont l’occasion pour petits et grands de découvrir ou redécouvrir notre patrimoine local. .

Questembert 56230 Morbihan Bretagne

