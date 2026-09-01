Informations pratiques

Bourges

Journées Européennes du Patrimoine : Qui Veut la Peau des Livres Anciens ? Menaces Naturelles en Bibliothèque

8 Place des 4 Piliers Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez les menaces qui pèsent sur les livres anciens à travers une présentation d’ouvrages patrimoniaux à la Bibliothèque des Quatre Piliers.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le public pourra découvrir les dangers qui menacent les livres anciens et les collections des bibliothèques. Flammes ravageuses, insectes bibliophages et autres risques seront évoqués à travers une présentation d’ouvrages anciens, permettant de mieux comprendre le destin parfois tourmenté de ce patrimoine fragile. Cette rencontre offrira ainsi un regard concret sur les menaces auxquelles peuvent être confrontés les livres au fil du temps. La présentation aura lieu dans le cabinet du Dr Témoin, au rez-de-chaussée de la Bibliothèque des Quatre Piliers. Gratuit, sans réservation, dans la limite de 20 personnes. .

8 Place des 4 Piliers Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 33 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the threats facing old books through an exhibition of heritage books at the Bibliothèque des Quatre Piliers.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Qui Veut la Peau des Livres Anciens ? Menaces Naturelles en Bibliothèque Bourges a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BOURGES