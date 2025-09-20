Journées européennes du patrimoine Quoi de vrai au Moyen-Âge ? Sierck-les-Bains
Journées européennes du patrimoine Quoi de vrai au Moyen-Âge ? Sierck-les-Bains samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine Quoi de vrai au Moyen-Âge ?
5 rue du Château Sierck-les-Bains Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Lorsque l’on pense au Moyen-Âge, certaines idées, peu flatteuses de cette époque, peuvent nous
venir à l’esprit les femmes étaient méprisées, les personnes mourraient très jeunes, les épées
étaient très lourdes, etc. Mais qu’en est-il vraiment ? Que savons-nous véritablement du XVe siècle ?
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez tester vos connaissances sur le Moyen-Âge, au Château de Sierck ! A travers différentes stations thématiques (armes & armures,
sciences & médecine, hygiène, tissus & vêtements), vous pourrez confronter vos idées reçues à la
réalité historique.
Des danses, des musiques et des instruments médiévaux seront présentés par l’ensemble Les Pieds
Gauche au cours de ces deux journées.Tout public
4 .
5 rue du Château Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 6 85 63 20 73
English :
When we think of the Middle Ages, certain unflattering ideas of that era may come to mind
women were despised, people died very young, swords were very heavy, etc
were very heavy, etc. But what is the truth? What do we really know about the 15th century?
For the European Heritage Days, come and test your knowledge of the Middle Ages at Château de Sierck! A variety of themed stations (weapons & armor,
science & medicine, hygiene, fabrics & clothing), you can test your preconceived ideas against the
historical reality.
Medieval dances, music and instruments will be presented by the ensemble « Les Pieds
Gauche » ensemble.
German :
Wenn wir an das Mittelalter denken, haben wir vielleicht einige wenig schmeichelhafte Vorstellungen von dieser Zeit
frauen wurden verachtet, die Menschen starben sehr jung, die Schwerter waren sehr schwer, und die Menschen waren sehr alt
waren sehr schwer usw. Aber wie sieht es wirklich aus? Was wissen wir wirklich über das 15
Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes können Sie Ihr Wissen über das Mittelalter im Schloss Sierck testen! Anhand verschiedener Themenstationen (Waffen & Rüstungen,
wissenschaft & Medizin, Hygiene, Stoffe & Kleidung) können Sie Ihre vorgefassten Meinungen mit der Realität vergleichen
historischen Realität konfrontiert.
Mittelalterliche Tänze, Musik und Instrumente werden vom Ensemble « Les Pieds » vorgeführt
Gauche » an diesen beiden Tagen vorgestellt.
Italiano :
Quando si pensa al Medioevo, possono venire in mente alcune idee poco lusinghiere su quell’epoca: le donne erano disprezzate, si moriva molto giovani, le spade erano usate nel Medioevo
disprezzate, si moriva molto giovani, le spade erano molto pesanti, e così via
erano molto pesanti, ecc. Ma qual è la realtà? Cosa sappiamo veramente del XV secolo?
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a mettere alla prova le vostre conoscenze sul Medioevo al Castello di Sierck! Una serie di stazioni tematiche (armi e armature,
scienza e medicina, igiene, tessuti e abbigliamento), potrete mettere alla prova le vostre idee preconcette contro la realtà storica
realtà storica.
Danze, musiche e strumenti medievali saranno eseguiti dall’ensemble « Les Pieds
Gauche ».
Espanol :
Cuando pensamos en la Edad Media, pueden venirnos a la mente ciertas ideas poco halagüeñas de aquella época: las mujeres eran despreciadas, la gente moría muy joven, las espadas se usaban en la Edad Media
despreciadas, la gente moría muy joven, las espadas eran muy pesadas, etc
eran muy pesadas, etc. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Qué sabemos realmente del siglo XV?
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a poner a prueba sus conocimientos sobre la Edad Media en el castillo de Sierck Una serie de estaciones temáticas (armas y armaduras,
ciencia y medicina, higiene, tejidos y vestidos), podrá contrastar sus ideas preconcebidas con la realidad de la
realidad histórica.
El conjunto « Les Pieds
Gauche ».
L’événement Journées européennes du patrimoine Quoi de vrai au Moyen-Âge ? Sierck-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-12 par TROIS FRONTIERES TOURISME