Journées européennes du patrimoine Quoi de vrai au Moyen-Âge ? Sierck-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

5 rue du Château Sierck-les-Bains Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Lorsque l’on pense au Moyen-Âge, certaines idées, peu flatteuses de cette époque, peuvent nous

venir à l’esprit les femmes étaient méprisées, les personnes mourraient très jeunes, les épées

étaient très lourdes, etc. Mais qu’en est-il vraiment ? Que savons-nous véritablement du XVe siècle ?

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez tester vos connaissances sur le Moyen-Âge, au Château de Sierck ! A travers différentes stations thématiques (armes & armures,

sciences & médecine, hygiène, tissus & vêtements), vous pourrez confronter vos idées reçues à la

réalité historique.

Des danses, des musiques et des instruments médiévaux seront présentés par l’ensemble Les Pieds

Gauche au cours de ces deux journées.Tout public

+33 6 85 63 20 73

English :

When we think of the Middle Ages, certain unflattering ideas of that era may come to mind

women were despised, people died very young, swords were very heavy, etc

were very heavy, etc. But what is the truth? What do we really know about the 15th century?

For the European Heritage Days, come and test your knowledge of the Middle Ages at Château de Sierck! A variety of themed stations (weapons & armor,

science & medicine, hygiene, fabrics & clothing), you can test your preconceived ideas against the

historical reality.

Medieval dances, music and instruments will be presented by the ensemble « Les Pieds

Gauche » ensemble.

German :

Wenn wir an das Mittelalter denken, haben wir vielleicht einige wenig schmeichelhafte Vorstellungen von dieser Zeit

frauen wurden verachtet, die Menschen starben sehr jung, die Schwerter waren sehr schwer, und die Menschen waren sehr alt

waren sehr schwer usw. Aber wie sieht es wirklich aus? Was wissen wir wirklich über das 15

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes können Sie Ihr Wissen über das Mittelalter im Schloss Sierck testen! Anhand verschiedener Themenstationen (Waffen & Rüstungen,

wissenschaft & Medizin, Hygiene, Stoffe & Kleidung) können Sie Ihre vorgefassten Meinungen mit der Realität vergleichen

historischen Realität konfrontiert.

Mittelalterliche Tänze, Musik und Instrumente werden vom Ensemble « Les Pieds » vorgeführt

Gauche » an diesen beiden Tagen vorgestellt.

Italiano :

Quando si pensa al Medioevo, possono venire in mente alcune idee poco lusinghiere su quell’epoca: le donne erano disprezzate, si moriva molto giovani, le spade erano usate nel Medioevo

disprezzate, si moriva molto giovani, le spade erano molto pesanti, e così via

erano molto pesanti, ecc. Ma qual è la realtà? Cosa sappiamo veramente del XV secolo?

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a mettere alla prova le vostre conoscenze sul Medioevo al Castello di Sierck! Una serie di stazioni tematiche (armi e armature,

scienza e medicina, igiene, tessuti e abbigliamento), potrete mettere alla prova le vostre idee preconcette contro la realtà storica

realtà storica.

Danze, musiche e strumenti medievali saranno eseguiti dall’ensemble « Les Pieds

Gauche ».

Espanol :

Cuando pensamos en la Edad Media, pueden venirnos a la mente ciertas ideas poco halagüeñas de aquella época: las mujeres eran despreciadas, la gente moría muy joven, las espadas se usaban en la Edad Media

despreciadas, la gente moría muy joven, las espadas eran muy pesadas, etc

eran muy pesadas, etc. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Qué sabemos realmente del siglo XV?

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a poner a prueba sus conocimientos sobre la Edad Media en el castillo de Sierck Una serie de estaciones temáticas (armas y armaduras,

ciencia y medicina, higiene, tejidos y vestidos), podrá contrastar sus ideas preconcebidas con la realidad de la

realidad histórica.

El conjunto « Les Pieds

Gauche ».

