Journées européennes du Patrimoine Rallye du patrimoine Châteaugiron

Journées européennes du Patrimoine Rallye du patrimoine Châteaugiron dimanche 21 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine Rallye du patrimoine

Sur les communes du Pays de Châteaugiron Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Organisé par les communes du Pays de Châteaugiron et l’office de tourisme du Pays de Châteaugiron. Une journée pour découvrir de manière ludique les trésors du territoire.

Le rallye est un jeu d’énigmes, de défis autour du patrimoine du Pays de Châteaugiron. Pour le jeu, vous devrez vous déplacer sur les communes du Pays de Châteaugiron par vos propres moyens et répondre aux différentes énigmes proposées. Les énigmes sont basées sur de l’observation, de l’écoute, de la réflexion ou encore de la logique, afin de permettre au plus grand nombre de jouer. C’est un jeu en autonomie.

Infos pratiques

– La durée estimée du jeu est de 4h.

– Certaines énigmes ne peuvent être résolues que le dimanche 21 septembre, pour les journées du patrimoine, d’autres peuvent être résolues avant (dès le mardi 16 septembre) vous permettant d’étaler le temps de jeu selon vos préférences.

– Le rallye se déroule sur toutes les communes du Pays de Châteaugiron.

– Entre amis, en famille, pensez à covoiturer.

– Jeu gratuit, sans réservation, tout public.

– Un smartphone (lecture de QR code) est nécessaire pour certaines énigmes.

– Des lots sont à remporter pour ceux qui totaliseront le plus de points.

Comment récupérer votre livret de jeu ?

Le livret de jeu pourra être récupéré dès le mardi 16 septembre dans les médiathèques du territoire et à l’office de tourisme sur leurs horaires d’ouverture habituels ou en ligne sur le site internet de l’office de tourisme. Il pourra aussi être récupéré le dimanche 21 septembre dans la cour du château à partir de 10h30.

Si vous utilisez la version téléchargeable du livret de jeu, vous devez prévoir de vous munir d’une feuille de papier (type A4) et d’un crayon pour y noter vos réponses. Il vous suffira de préciser le numéro de l’énigme puis votre réponse. Pensez à indiquer également sur votre feuille vos coordonnées nom, prénom, nom d’équipe, numéro de téléphone et mail.

Comment valider les réponses ?

Le livret de jeu complété est à rendre

– soit le dimanche 21 septembre au plus tard à 17h dans la cour du château de Châteaugiron auprès de l’office de tourisme.

– soit le lundi 22 septembre dans la boite aux lettres de l’office de tourisme (2 rue Nationale 35410 Châteaugiron)

– soit le mardi 23 septembre à l’office de tourisme du Pays de Châteaugiron sur ses horaires d’ouverture.

– soit en numérisant (ou photo) le livret et en l’envoyant par mail à l.burel@pcc.bzh au plus tard le mardi 23 septembre à 17h30. .

Sur les communes du Pays de Châteaugiron Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du Patrimoine Rallye du patrimoine Châteaugiron a été mis à jour le 2025-09-08 par OT CHATEAUGIRON