Départ devant le Musée Yves Machelon de Gannat 1 Esplanade Pierre Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association des » Roues Libres » partira avec vous en Rallye sur le thème » En voiture Simone « . Départ Musée de Gannat pour le château de Fontorte Saint-Bonnet de Rochefort/Château de Vicq/Gannat.

English :

As part of the European Heritage Days, the « Roues Libres » association will take you on a rally on the theme of « En voiture Simone ». Departure: Musée de Gannat for Château de Fontorte Saint-Bonnet de Rochefort/Château de Vicq/Gannat.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes wird der Verein « Roues Libres » mit Ihnen auf eine Rallye zum Thema « En voiture Simone » gehen. Start: Museum in Gannat zum Schloss Fontorte Saint-Bonnet de Rochefort/Château de Vicq/Gannat.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, l’associazione « Roues Libres » vi accompagnerà in un rally sul tema « En voiture Simone ». Punto di partenza: Musée de Gannat per Château de Fontorte Saint-Bonnet de Rochefort/Château de Vicq/Gannat.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la asociación « Roues Libres » le propone un rally sobre el tema « En voiture Simone ». Punto de salida: Museo de Gannat hacia el castillo de Fontorte Saint-Bonnet de Rochefort/Château de Vicq/Gannat.

