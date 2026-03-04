Journées Européennes du Patrimoine rallye patrimoine Barenton

Musée du Poiré Barenton Manche

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

2026-09-19

Les Musées du Mortainais (Musée du Poiré, Musée de la céramique de Ger, et Parc musée du granit de Saint-Michel de Montjoie) s’associent afin de vous proposer un rallye à la découverte du patrimoine local. En équipe, vous serez amenés à sillonner la campagne afin de résoudre des énigmes pour participer à la quête finale.   .

Musée du Poiré Barenton 50720 Manche Normandie +33 2 33 59 56 22 

