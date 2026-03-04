Journées Européennes du Patrimoine rallye patrimoine

Musée du Poiré Barenton Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Musées du Mortainais (Musée du Poiré, Musée de la céramique de Ger, et Parc musée du granit de Saint-Michel de Montjoie) s’associent afin de vous proposer un rallye à la découverte du patrimoine local. En équipe, vous serez amenés à sillonner la campagne afin de résoudre des énigmes pour participer à la quête finale. .

Musée du Poiré Barenton 50720 Manche Normandie +33 2 33 59 56 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine rallye patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine rallye patrimoine Barenton a été mis à jour le 2026-03-04 par Attitude Manche