Journées Européennes du Patrimoine Randonnée à la découverte des points d’eau de la commune Médiathèque de Saint-Agathon Saint-Agathon

Journées Européennes du Patrimoine Randonnée à la découverte des points d'eau de la commune

Médiathèque de Saint-Agathon 3 Rue des Écoles Saint-Agathon Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Randonnée à la découverte de fontaines et lavoirs de la commune. Présentation du parcours (4.5 km) à 10h. Café offert, vente de gâteaux au profit de l’association des parents d’élèves. Départ à 10h30. .

Médiathèque de Saint-Agathon 3 Rue des Écoles Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 95 91

