Journées Européennes du Patrimoine Randonnée au Valdieu La Chapelle-Montligeon

Ancienne gare La Chapelle-Montligeon Orne
Début : 2025-09-21 09:30:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Randonnée organisée par l’association du patrimoine de La Chapelle-Montligeon.
Randonnée de La Chapelle-Montligeon jusqu’à la Chartreuse du Valdieu. Parcours de 15 km, aller-retour. Apporter son pique-nique.
Prévoir quelqu’un pour vous récupérer si vous souhaitez ne faire que l’aller ou le retour.
Réservation conseillée. .
Ancienne gare La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie +33 6 21 59 15 50 mperiot848@orange.fr
