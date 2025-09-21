Journées Européennes du Patrimoine Randonnée au Valdieu La Chapelle-Montligeon

Journées Européennes du Patrimoine Randonnée au Valdieu La Chapelle-Montligeon dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Randonnée au Valdieu

Ancienne gare La Chapelle-Montligeon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 09:30:00
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-21

Randonnée organisée par l’association du patrimoine de La Chapelle-Montligeon.

Randonnée de La Chapelle-Montligeon jusqu’à la Chartreuse du Valdieu. Parcours de 15 km, aller-retour. Apporter son pique-nique.
Prévoir quelqu’un pour vous récupérer si vous souhaitez ne faire que l’aller ou le retour.

Réservation conseillée.   .

Ancienne gare La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie +33 6 21 59 15 50  mperiot848@orange.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Randonnée au Valdieu

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Randonnée au Valdieu La Chapelle-Montligeon a été mis à jour le 2025-08-20 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE