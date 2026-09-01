Journées Européennes du Patrimoine : Randonnée et causeries à Queyssel Vers l’église de Queyssel Lauzun
dimanche 20 septembre 2026 · Vers l'église de Queyssel · Lauzun
Informations pratiques
Lauzun
Journées Européennes du Patrimoine : Randonnée et causeries à Queyssel
Vers l’église de Queyssel Place Boussion Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, venez nombreux à la randonnée qui vous mènera à l’église de Queyssel suivi d’un pique-nique tiré du panier. Sur place, des causeries vous expliqueront l’histoire de cette église et la vie locale. Si vous ne pouvez pas marcher, pensez au covoiturage.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez nombreux à la randonnée qui vous mènera à l’église de Queyssel suivi d’un pique-nique tiré du panier. Sur place, des causeries vous expliqueront l’histoire de cette église et la vie locale. Si vous ne pouvez pas marcher, pensez au covoiturage. .
Vers l’église de Queyssel Place Boussion Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 10 21
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English : Journées Européennes du Patrimoine : Randonnée et causeries à Queyssel
For European Heritage Days, we hope to see many of you at the hike that will take you to the church in Queyssel, followed by a picnic from your own basket. Once there, guided talks will explain the history of this church and local life. If you’re unable to walk, please consider carpooling.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Randonnée et causeries à Queyssel Lauzun a été mis à jour le 2026-09-03 par OT du Pays de Lauzun
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