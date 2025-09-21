Journées Européennes du Patrimoine Randonnée pédestre Bazoches-sur-Hoëne
Journées Européennes du Patrimoine Randonnée pédestre Bazoches-sur-Hoëne dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Randonnée pédestre
Place de l’église Bazoches-sur-Hoëne Orne
Début : 2025-09-21 09:30:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la mairie de Bazoches-sur-Hoëne organise une randonnée jusqu’à Courtoulin (prévoir 1h de marche).
Retour à 12h30. .
Place de l’église Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie +33 2 33 85 27 55
