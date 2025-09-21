Journées Européennes du Patrimoine Randonnée pédestre Bazoches-sur-Hoëne
Journées Européennes du Patrimoine Randonnée pédestre Bazoches-sur-Hoëne dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Randonnée pédestre
Place de l’Eglise Bazoches-sur-Hoëne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 09:30:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
Date(s) :
2025-09-21
Randonnée Pédestre entre Bazoches-Sur-Hoëne et Courtoulin.
Départ à 9h30 Place de l’Eglise, retour prévu pour 12h30.
(Environ une heure de marche pour se rendre à Courtoulin). .
Place de l’Eglise Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
English : Journées Européennes du Patrimoine Randonnée pédestre
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Randonnée pédestre Bazoches-sur-Hoëne a été mis à jour le 2025-08-25 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE