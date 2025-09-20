Journées européennes du patrimoine Rassemblement de brodeurs et de brodeuse Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Firminy

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Après le succès du rassemblement des dentellières en 2024, la Maison de la Culture se met à l’heure de la broderie. Venez rencontrer près de 40 brodeurs et brodeuses, assister à des démonstrations, admirer des créations contemporaines ou historiques.

Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72 information@sitelecorbusier.com

English :

Following on from the success of the 2024 Lacemakers’ Gathering, the Maison de la Culture is getting into the embroidery spirit. Come and meet some 40 embroiderers, watch demonstrations and admire contemporary and historic creations.

German :

Nach dem Erfolg des Klöppeltreffens im Jahr 2024 steht das Kulturhaus nun ganz im Zeichen der Stickerei. Treffen Sie fast 40 Stickerinnen und Sticker, nehmen Sie an Vorführungen teil und bewundern Sie zeitgenössische oder historische Kreationen.

Italiano :

Dopo il successo del Raduno delle merlettaie 2024, la Maison de la Culture entra nello spirito del ricamo. Venite a conoscere quasi 40 ricamatrici, ad assistere a dimostrazioni e ad ammirare creazioni contemporanee e storiche.

Espanol :

Tras el éxito del Encuentro de Encajeras 2024, la Casa de la Cultura se sumerge en el espíritu del bordado. Venga a conocer a cerca de 40 bordadoras, asista a demostraciones y admire creaciones contemporáneas e históricas.

