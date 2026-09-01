Journées Européennes du Patrimoine – Rassemblement de Voitures Anciennes La Ciotat
samedi 19 septembre 2026 · La Ciotat
Informations pratiques
La Ciotat
Journées Européennes du Patrimoine – Rassemblement de Voitures Anciennes
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 18h. Esplanade Henri Langlois La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La fête de l’automobile de La Ciotat revient sur l’esplanade Langlois dans le cadre des journées européennes du patrimoine.
Cette belle initiative organisée par l’association ciotadenne Ecurie Soleil Classic met en valeur des voitures mythiques (Ferrari, Porsche, Mustang), mais aussi d’autres modèles, plus largement diffusés, qui ont également compté dans l’histoire de l’automobile.
Au programme :
Exposition rétrospective consacrée à la carrière de Sébastien Sauvadet
Concours des 3 plus belles voitures
Tombola
Découverte des métiers et filières de la rénovation automobile
Stands partenaires
A partir de 17h : parade des voitures dans les rues de La Ciotat .
Esplanade Henri Langlois La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 77 28 12 contact@ecuriesoleilclassic.fr
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English :
The La Ciotat Motor Show returns to the Esplanade Langlois as part of European Heritage Days.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Rassemblement de Voitures Anciennes La Ciotat a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de La Ciotat
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