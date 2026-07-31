Informations pratiques

Ratzwiller

Journées Européennes du patrimoine Ratzwiller histoire méconnue et architecture rurale

Etang de Ratzwiller Ratzwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Gérard LAVAUPOT, membre du Club Vosgien de Diemeringen, propose une découverte du patrimoine caché ou inconnu de Ratzwiller lors d’une balade commentée. De la vallée du Spielersbach au temple protestant, en passant par la fontaine Nassau, le pont de 1771 et le lavoir communal récemment redécouvert, cette balade commentée vous fera revivre près de deux siècles d’histoire locale.

Prévoir de bonnes chaussures. Tout public, à partir de 7 ans. 0 .

Etang de Ratzwiller Ratzwiller 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net

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English :

L’événement Journées Européennes du patrimoine Ratzwiller histoire méconnue et architecture rurale Ratzwiller a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue