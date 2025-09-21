Journées Européennes du Patrimoine Récital d’orgue par Aude Schuhmacher Église Saint-Jacques Lunéville

Récital d’orgue par Aude Schuhmacher, titulaire de l’instrument, avec un riche programme d’œuvres de compositeurs allemands et français des 17ème et 18ème siècles. Ce sera l’occasion d’entendre à nouveau cet orgue unique et exceptionnel dont Lunéville peut s’enorgueillir de posséder et qui était muet depuis 2022 pour cause de travaux en cours sur l’édifice. Entrée libre.Tout public

Église Saint-Jacques Place Saint-Rémy Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00

English :

Organ recital by Aude Schuhmacher, titular organist, with a rich program of works by German and French composers from the 17th and 18th centuries. This will be an opportunity to hear once again this unique and exceptional organ, which Lunéville is proud to possess and which has been mute since 2022 due to ongoing work on the building. Free admission.

German :

Orgelkonzert von Aude Schuhmacher, der Inhaberin des Instruments, mit einem reichhaltigen Programm von Werken deutscher und französischer Komponisten des 17. und 18. Jahrhunderts. Es wird die Gelegenheit sein, diese einzigartige und außergewöhnliche Orgel, auf deren Besitz Lunéville stolz sein kann und die seit 2022 wegen laufender Bauarbeiten am Gebäude stumm war, erneut zu hören. Freier Eintritt.

Italiano :

Recital d’organo di Aude Schuhmacher, organista titolare, con un ricco programma di opere di compositori tedeschi e francesi del XVII e XVIII secolo. Sarà l’occasione per riascoltare questo organo unico ed eccezionale, che Lunéville è orgogliosa di possedere e che è muto dal 2022 a causa dei lavori in corso nell’edificio. L’ingresso è gratuito.

Espanol :

Recital de órgano a cargo de Aude Schuhmacher, organista titular, con un rico programa de obras de compositores alemanes y franceses de los siglos XVII y XVIII. Será la ocasión de volver a escuchar este órgano único y excepcional, que Lunéville se enorgullece de poseer y que está mudo desde 2022 debido a las obras en curso en el edificio. La entrada es gratuita.

