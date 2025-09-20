Journées européennes du patrimoine Reconstruire Coutances après la guerre Derrière l’Hôtel de ville Coutances
Journées européennes du patrimoine Reconstruire Coutances après la guerre Derrière l’Hôtel de ville Coutances samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine Reconstruire Coutances après la guerre
Derrière l’Hôtel de ville Cour de Cussy Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 16:30:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Visite guidée sur le thème de l’architecture de la Reconstruction à Coutances .
Derrière l’Hôtel de ville Cour de Cussy Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
English : Journées européennes du patrimoine Reconstruire Coutances après la guerre
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées européennes du patrimoine Reconstruire Coutances après la guerre Coutances a été mis à jour le 2025-08-29 par Coutances Tourisme