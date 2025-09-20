Journées européennes du patrimoine Reconstruire Coutances après la guerre Derrière l’Hôtel de ville Coutances

Journées européennes du patrimoine Reconstruire Coutances après la guerre Derrière l’Hôtel de ville Coutances samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Reconstruire Coutances après la guerre

Derrière l’Hôtel de ville Cour de Cussy Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite guidée sur le thème de l’architecture de la Reconstruction à Coutances .

Derrière l’Hôtel de ville Cour de Cussy Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

English : Journées européennes du patrimoine Reconstruire Coutances après la guerre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine Reconstruire Coutances après la guerre Coutances a été mis à jour le 2025-08-29 par Coutances Tourisme