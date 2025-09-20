Journées européennes du Patrimoine Redon Le Port et les 5 rivières Redon

14 rue des Douves Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 17:30:00

fin : 2025-09-20 19:30:00

2025-09-20

Un temps d’échange convivial est organisé à l’Hôtel Sedrez avec les amis de la Batellerie de l’Ouest qui nous parlerons de l’histoire fluviale du Pays de Redon, du Port et de ses bateaux.

L’occasion d’en apprendre un peu plus sur la vie de la Vilaine et ses canaux, en images, grâce à de courts films, photographies et autres objets de curiosité ! .

14 rue des Douves Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 30 03 96 17

