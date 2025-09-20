Journées Européennes du Patrimoine Redon Un air de rencontre Rdv sur le Parvis Redon

Journées Européennes du Patrimoine Redon Un air de rencontre samedi 20 septembre 2025.

Rdv sur le Parvis Place du parlement Redon Ille-et-Vilaine

2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Solenn Heinrich

Un cheval, une écuyère et un danseur engagent un curieux corps à corps pour un voyage complice et poétique. Ce spectacle est un récit aux confins du re´el et de l’imaginaire, proposé dans deux sites d’exception le parc d’un manoir et un écrin situé en cœur de ville. .

Rdv sur le Parvis Place du parlement Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

